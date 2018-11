Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una visita a Tunisi dello scorso 27 settembre, il vicepremier e ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, aveva incassato dalle autorità locali un impegno politico di rilievo: la promessa che il governo tunisino si sarebbe ripreso tutti i tunisini irregolari che verranno identificati in Italia, pur con modalità ancora da verificare. In cambio, le autorità nordafricane avevano chiesto al governo italiano soprattutto assistenza tecnica: motovedette (due dovrebbero essere arrivate a ottobre), auto fuoristrada, addestramento e apparecchiature elettroniche. Una volta fermati i flussi irregolari, si potrà poi discutere di come meglio gestire la mobilità regolare. (segue) (Tut)