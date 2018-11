Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (6)

- Spazio anche alla questione libica e, in particolare, alla conferenza che l’Italia sta organizzando a Palermo. Un appuntamento che vuole essere anzitutto un’occasione di “dialogo e confronto innanzitutto tra attori libici perché loro hanno il diritto e anche il dovere di trovare una soluzione stabile e pacifica che possa riunificare la Libia e orientarla verso un processo di transizione democratico”, ha detto Conte dopo l’incontro con il presidente Essebsi. Il primo ministro italiano ha fatto sapere che Essebsi “condivide assolutamente questa posizione” in merito all'obiettivo della Conferenza per la Libia. Nel corso del colloquio, ha proseguito il presidente del Consiglio, “abbiamo ribadito l’importanza di una forte presenza della comunità internazionale” che “deve mostrarsi coesa e unita per creare quella giusta pressione verso gli attori libici perché possano orientare le loro definitive soluzioni”. (segue) (Tut)