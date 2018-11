Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (7)

- Conte ha parlato della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre anche con Chahed, spiegando ai giornalisti che la Tunisia ha confermato una partecipazione “al più alto livello”. Nei colloqui è stato ribadito “il comune interesse dei nostri paesi per la Libia” e la convinzione che la crisi si può risolvere “solo attraverso un dialogo inclusivo” guidato dalle Nazioni Unite “rispettoso delle prerogative del popolo libico”, ha aggiunto Conte. E’ con questo spirito, ha detto ancora il presidente del Consiglio, che l’Italia ha organizzato la Conferenza di Palermo: “E’ fondamentale la partecipazione della Tunisia per assicurare un passo avanti in questo processo di stabilizzazione della Libia. Ho ricevuto attenzione su questo fronte, sia da Essebsi che da Chahed: mi sono state date rassicurazioni sulla partecipazione della Tunisia al più alto livello”, ha detto ancora il premier italiano. (segue) (Tut)