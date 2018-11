Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (8)

- Il presidente del Consiglio ha sottolineato che anche da parte della Francia c’è la “massima attenzione” alla Conferenza per la Libia che l’Italia organizzerà a Palermo il 12 e 13 novembre. “Stiamo definendo l’agenda e i dettagli sulla partecipazione dei singoli paesi. Non avrebbe senso soffermarsi sul dettaglio, è ancora in corso l’acquisizione delle ultime notizie. Posso confermare che tutti i paesi hanno confermato una partecipazione ai più elevati livelli, laddove non ci saranno capi di Stato o primi ministri ci saranno quantomeno ministri degli Esteri”, ha spiegato Conte in conferenza stampa, sottolineando di aver ricevuto "notizie confortanti" sulla partecipazione degli altri paesi. Il capo del governo italiano ha detto che parlerà con il presidente francese Emmanuel Macron nei prossimi giorni. “Ho già avuto assicurazioni della massima attenzione da parte della Francia, ricordiamo che la Francia ha organizzato una conferenza libica a maggio scorso: la nostra si pone in continuità con quel discorso già avviato; quindi l’appoggio e l’adesione della Francia a questo progetto è importante e lo ritengo assolutamente fondamentale”, ha detto ancora Conte. (segue) (Tut)