Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (9)

- Conte ha espresso inoltre la volontà del governo italiano di stringere un nuovo accordo per convertire i debiti tunisini in progetti, evidenziando come l’Italia vanti attualmente programmi di cooperazione allo sviluppo in Tunisia per circa 165 milioni di euro nel periodo 2017-2020. “Ho portato notizia della disponibilità dell’Italia per un nuovo programma di conversione del debito che andrà a beneficio di progetti nel campo dell’agricoltura, ma anche per quanto riguarda l’area meridionale della Tunisia”, ha spiegato ancora Conte nella conferenza stampa con Chahed. Il capo del governo italiano ha sollevato nei suoi incontri con i tunisini “le preoccupazione degli agricoltori italiani” in riferimento soprattutto all'importazione dell'olio d'oliva tunisino. Al riguardo, Conte ha evidenziato come gli scambi commerciali debbano essere "reciprocamente vantaggiosi". (segue) (Tut)