Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro con le aziende italiane presenti in Tunisia, il premier ha rimarcato come l’Italia sia diventata “primo paese esportatore” davanti alla Francia, anche grazie alle oltre 800 imprese italiane che danno lavoro a circa 60 mila tunisini e che “contribuiscono a definire la politica estera del nostro paese”. L’attività delle aziende italiane contribuisce “a coadiuvare il governo del vostro paese (...) per rendere stabile questa regione, contenere i flussi migratori, contrastare quello che è l’humus della povertà e dell’ignoranza che contribuisce anche ad alimentare il radicalismo violento e quindi la minaccia terroristica”, ha detto Conte. “Il governo è con voi e apprezza il vostro sforzo testimoniato dai numeri e dai dati statistici. Negli ultimi mesi l’Italia è diventato il primo esportatore in Tunisia. Siamo il secondo cliente. Questo significa che abbiamo superato anche la Francia. Non voglio alimentare competizione, ma mi fa piacere dar rilievo a dei dati statistici e constatare come il vostro impegno si stia traducendo in modo fattivo e concreto”, ha aggiunto il premier italiano. (segue) (Tut)