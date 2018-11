Tunisia-Italia: premier Conte a Tunisi ottiene impegno sui rimpatri e partecipazione a conferenza per la Libia (11)

- Conte ha riservato una menzione particolare per le iniziative culturali tra Italia e Tunisia, che secondo il premier “agevolano anche gli scambi commerciali” e per questo è necessario favorire la diffusione della lingua italiana nel paese nordafricano. “So che la scuola Dante Alighieri ha qualche difficoltà: non lasciamo cadere questa grande tradizione, perché alimentare e dare sostegno alla scuola italiana significa educare generazioni di tunisini che un domani (...) saranno naturalmente predisposti verso il nostro paese”, ha detto ancora Conte, ringraziando a tal proposito l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, per il successo della settimana dedicata all’Opera italiana tenuta la scorsa estate nel paese rivierasco. “L’intensificazione degli scambi culturali – ha detto ancora il premier Conte alle imprese italiane - significa creare le promesse perché poi la vostra azione sul piano delle iniziative economiche sia sempre più proficua”. (Tut)