Rifiuti: Richetti (Pd), contro ecomafie intervenga subito governo e Parlamento sia unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico e candidato alla segreteria dem, Matteo Richetti, interviene su Facebook in tema di roghi tossici. "Ieri, mentre ero a Palermo nel luogo in cui Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta persero la vita, è andato in fiamme un capannone nello stabilimento di tritovagliatura ed Imballaggio rifiuti (Stir) di Santa Maria Capua Vetere. Sono le ecomafie che vogliono gestire il traffico di rifiuti e far soldi sulla salute della gente, mettendo in crisi lo Stato", denuncia Richetti. "La Terra dei fuochi e l'emergenza dei rifiuti non sono mai finite, hanno solo preso altre forme. E le mafie non hanno smesso di guadagnarci, hanno solo differenziato i loro business. E’ un disastro ambientale senza precedenti. Ma è anche un punto di rottura. Da luglio è il quarto incendio doloso. E ne parlavo ieri con il sindaco di frontiera Luigi Sarnataro: i nostri comuni rischiano di dover lasciare i rifiuti per strada per mancanza di luoghi nei quali stoccarli. Contro le ecomafie serve - conclude il deputato Pd - un intervento immediato del governo e l'unità di tutto il Parlamento". (Rin)