Energia: Frappi (Ispi) a "Nova", difficile sottovalutare importanza del Tap per l'Ue e l'Italia

- È difficile sottovalutare l’importanza del gasdotto transadriatico (Tap), e più in generale del Corridoio meridionale del gas, per l’Unione europea. È quanto affermato ad “Agenzia Nova” da Carlo Frappi, ricercatore presso l'Università "Ca Foscari" di Venezia e ricercatore associato dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), esperto del settore e che ha seguito il progetto fin dalle origini. “L'inaugurazione dell'asse energetico tra Mar Caspio e Adriatico rappresenta infatti il coronamento di un percorso iniziato oltre un quindicennio or sono. Un percorso caratterizzato dal tentativo di tutelare la sicurezza energetica comunitaria non più e non soltanto attraverso un'azione interna di natura normativa, ma anche attraverso un'azione esterna di natura “geopolitica”, finalizzata a garantire la diversificazione dei fornitori e dei canali di approvvigionamento”, spiega Frappi. Il ricercatore dell’Ispi, inoltre, rimarca l’importanza dell’infrastruttura energetica in termini di rilevanza politica. Visto, infatti, il “rilevante investimento politico-diplomatico effettuato dalle autorità europee – e, in prima battuta, dalla Commissione – sulla realizzazione del Corridoio meridionale del gas”, spiega Frappi, “la finalizzazione del Tap rappresenterà un importante successo politico, prima ancora che economico”. (segue) (Les)