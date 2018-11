Energia: Frappi (Ispi) a "Nova", difficile sottovalutare importanza del Tap per l'Ue e l'Italia (2)

- Ancora più importanti per l’Italia sono poi i benefici di cui il paese potrà beneficiare direttamente grazia al Tap. “Oltre a garantire un ulteriore canale di approvvigionamento a un sistema di importazione già adeguatamente diversificato – incrementando di conseguenza il grado di sicurezza energetica nazionale –, la possibilità di garantire al sistema paese flussi di importazione superiori alla domanda interna potrebbe consentire di attivare flussi di ri-esportazione o di far transitare attraverso la rete nazionale gas destinato a essere consumato oltreconfine”, spiega il ricercatore. In questo modo, prosegue Frappi, sarebbe possibile “da un lato, ridurre i costi della ‘bolletta energetica’ nazionale e, dall'altro, valorizzare la strategica collocazione geografica della penisola, propugnando per l'Italia quel ruolo di hub europeo-meridionale per la distribuzione del gas che costituisce obiettivo tradizionalmente centrale della nostra Strategia energetica nazionale”. Per tutti questi motivi, sostiene l’analista, il Tap è “un’infrastruttura strategicamente rilevante nella prospettiva di garantire al paese un mercato interno ‘liquido’, concorrenziale e integrato con quello degli altri paesi europei”. (segue) (Les)