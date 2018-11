Energia: Frappi (Ispi) a "Nova", difficile sottovalutare importanza del Tap per l'Ue e l'Italia (3)

- Con l’approvazione finale del governo italiano vengono meno anche tutti i dubbi legati alla realizzazione del gasdotto, praticamente completo nei suoi segmenti terrestri in Grecia e Albania. “L'approvazione del progetto rileva anzitutto in termini di credibilità del paese, in una fase di rapporti certo non facili con i nostri interlocutori europei. Il rispetto degli impegni assunti è uno dei pilastri della convivenza internazionale e, in questa prospettiva, l'approvazione del progetto da parte del presidente del Consiglio rappresenta solo l'ultimo – e per molti versi dunque doveroso – passo compiuto dalle nostre autorità governative in un non facile percorso avviatosi dall'inizio del secolo in parallelo e in congiunzione con il ripensamento della strategia energetica europea”, ha detto Frappi. Il ricercatore dell’Ispi, peraltro, non ha mancato di sottolineare in conclusione che i vari governi, “indipendentemente dalle diverse maggioranze parlamentari di cui erano espressione”, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno “alla realizzazione di un progetto trans-adriatico che rappresentasse l'ultimo anello di un più ampio sistema di infrastrutture di provenienza caspica – al di là dalle diverse configurazioni che tale canale di approvvigionamento ha assunto nel tempo”. (segue) (Les)