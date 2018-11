Energia: Frappi (Ispi) a "Nova", difficile sottovalutare importanza del Tap per l'Ue e l'Italia (5)

- Dopo il completamento del gasdotto transadriatico i volumi di gas del giacimento del paese caspico arriveranno in Europa nel 2020. Il Tanap è lungo 1.850 chilometri e ha una capacita di 16 miliardi di metri cubi di gas. L’azionariato del Tanap è composto da: Cjsc (51 per cento); Socar Turkey Energy (7 per cento); Botas (30 per cento); Bp (12 per cento). Il Tap si collegherà al Tanap al confine turco-greco e attraverso Grecia, Albania e il Mare Adriatico arriverà nelle coste pugliesi. Gli azionisti del Tap sono: Bp (20 per cento), Socar (20 per cento), Snam (20 per cento), Fluxys (19 per cento), Enagas (16 per cento) e Axpo (5 per cento). Il Tap, una volta completato, sarà lungo 878 chilometri di cui 550 in Grecia; 215 in Albania; 105 nel Mare Adriatico; e 8 in Italia. (Les)