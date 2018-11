Trezzano sul naviglio, Comazzi (FI), aggressione su treni sempre più frequenti, potenziare sicurezza

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Gianluca Comazzi, in una nota commenta quanto avvenuto a bordo del treno della linea Albairate - Trezzano, dove un egiziano avrebbe molestato una studentessa di 20 anni. “All’interno dei convogli molestie e aggressioni sono sempre più frequenti, a testimonianza del fatto che la gestione dei fenomeni migratori presenta numerose falle”, scrive Comazzi. “Episodi come questi - sottolinea il capogruppo - sono la dimostrazione che le misure di potenziamento della sicurezza all’interno delle stazioni e a bordo dei treni (promosse da Regione Lombardia) sono indispensabili per tutelare personale e passeggeri. Anziché criticare questi provvedimenti per motivazioni ideologiche, è necessario proseguire su questa strada, intensificando la presenza delle forze dell’ordine”.(com)