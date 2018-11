Conti pubblici: Mef, fabbisogno ottobre 2018 in linea con stesso periodo 2017

- Nel mese di ottobre 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 3.900 milioni, in diminuzione di circa 1.200 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (5.075 milioni). Lo riferisce una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Nei primi dieci mesi dell’anno in corso il fabbisogno del settore statale si attesta sui 53.400 milioni, con una flessione di 8.900 milioni rispetto al periodo gennaio-ottobre 2017. Sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di settembre 2018. Il risultato del mese di ottobre 2018 - prosegue la nota - incorpora l’incasso di 1.250 milioni di proventi della gara per le reti 5G, in linea con le previsioni della legge di bilancio 2018 per l’anno in corso. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze 5G, pari a 4.050 milioni (6.550 milioni rispetto ai 2.500 milioni previsti per l’intero periodo 2018-2022) saranno versati dalle compagnie telefoniche al bilancio dello Stato nel 2022. Rimane invariato il profilo di cassa dei versamenti annuali previsti nel periodo 2018-2021. Al netto del citato incasso, il risultato di ottobre 2018 è - conclude il Mef - pressoché in linea con il corrispondente mese del 2017, sia per la dinamica degli incassi, sia per quella dei pagamenti. (Com)