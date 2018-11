Infrastrutture: Toninelli, ricalibreremo tutte le convenzioni autostradali, lo Stato torna a fare lo Stato

- In tema di concessioni autostradali il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, postando un atto di segnalazione dell’Autorità anticorruzione (Anac) datato 17 ottobre 2018, scrive su Facebook: "La recente segnalazione di Anac ci dà l'ennesima conferma. Prendiamo il caso delle autostrade: lo Stato aveva abdicato di fronte allo strapotere dei concessionari privati. Un vigilante che non vigilava e non sanzionava. Mentre certi potentati accumulavano profitti gestendo beni pubblici sulla pelle dei cittadini. Ora le cose stanno cambiando. Lo abbiamo visto nel rapporto tra il governo e Autostrade per l'Italia dopo Genova, lo avrete notato nell'interlocuzione tra il mio ministero e Strada dei Parchi sullo stato delle autostrade di Lazio e Abruzzo. E poi, vedrete, ricalibreremo via via tutte le convenzioni rimettendo al centro l'interesse pubblico. Lo Stato sta tornando a fare lo Stato", conclude Toninelli. (Rin)