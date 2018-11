Egitto: attentato a Minya, Al Sisi porge condoglianze al patriarca Teodoro II

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha telefonato al patriarca copto ortodosso Teodoro II per estendere le condoglianze per l’attentato costato oggi la vita ad almeno sette fedeli cristiani, tra cui due donne, nel governatorato di Minya, in Alto Egitto, circa 250 chilometri a sud del Cairo. “Piango i martiri che oggi sono stati uccisi da mani infide che cercano di minare il paese”, ha dichiarato Al Sisi in una nota su Facebook. "Auguro una pronta guarigione ai feriti e confermo la nostra determinazione a proseguire gli sforzi per combattere il terrorismo e perseguire i suoi sostenitori”, ha aggiunto Al Sisi. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo armato, composto probabilmente estremisti islamici, ha fermato un veicolo parte di una carovana di tre vetture sparando colpi d’arma da fuoco contro i passeggeri. Un video pubblicato sui social network mostra l’interno del microbus con a bordo i corpi senza vita di almeno sette persone. Lo Stato islamico, intanto, ha rivendicato l’attacco terroristico attraverso un messaggio diffuso dall’agenzia di propaganda del gruppo jihadista “Amaq”. (segue) (Cae)