Egitto: attentato a Minya, Al Sisi porge condoglianze al patriarca Teodoro II (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco è stato duramente condannato dal gran muftì d’Egitto, Shawki Allam. “Il sangue egiziano è unico, senza eccezioni o discriminazioni. Non c'è differenza tra un musulmano e suo fratello cristiano”, ha affermato Allam, citando un detto (hadith) del profeta Maometto che vieta l'uccisione e la violenza contro i civili e contro i membri delle tre religioni monoteistiche. "Ogni singola goccia di sangue rappresenta una grande perdita per la patria, indipendentemente dalla religione, perché siamo tutti fratelli, senza discriminazione”, ha proseguito il gran muftì. Allam ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. L’attentato ha ricevuto la forte condanna anche ad Al Azhar, prestigioso centro universitario del mondo musulmano. "Gli autori di questo attacco abietto sono criminali che non hanno nulla a che fare con l'umanità: sono completamente lontani dagli insegnamenti delle religioni che invocano coesistenza e pace, l’abbandono della violenza, dell'odio e del terrorismo, che colpisce persone innocenti”, affermato Al Azhar in un comunicato. “Colpire gli egiziani accrescerà la loro determinazione e volontà di andare avanti uniti nella loro guerra al terrorismo", ha proseguito al Azhar, esprimendo sincere condoglianze a tutti gli egiziani e alle famiglie delle vittime e auspicando una pronta guarigione per i feriti. (segue) (Cae)