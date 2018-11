Atac: Fassina, grazie Verdone, votiamo no a privatizzazione trasporto pubblico

- "Ha fatto bene Carlo Verdone a ricordare, anzi a svelare, ai romani che domenica 11 Novembre si vota sulla privatizzazione del Trasporto pubblico locale. È un voto importante per evitare che, ancora una volta, un monopolio naturale come il trasporto pubblico diventi rendita per imprese private a danno dei servizi per i cittadini e per le condizioni del lavoro. I risultati della gestione privata dei monopoli naturali l’abbiamo vista a Genova per le autostrade e la verifichiamo con gli enormi extraprofitti dei Benetton su Aereoporti di Roma. La verificano anche, ogni giorno, le centinaia di migliaia di romani che viaggiano con Roma TPL, gestore privato sul 20% delle linee urbane della Capitale. Atac va radicalmente riorganizzata, ma la gestione deve rimanere pubblica perché i privati puntano soltanto al profitto a scapito di servizi e lavoratori". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina, consigliere capitolino di Leu. (Com)