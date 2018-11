Maltempo: Saltamartini (Lega), proporrò moratoria fiscale imprese per regioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbara Saltamartini (Lega), presidente della Commissione attività produttive della Camera, ha detto che "è nostro dovere raccogliere la richiesta di aiuto lanciata da Zaia, Fedriga e Toti, i presidenti delle Regioni più fortemente colpite dall'eccezionale ondata di maltempo, per aiutare aziende e imprese che hanno subito ingenti danni diretti ed indiretti. Per questo chiederò al governo di valutare la possibilità di intervenire già nella manovra con una misura ad hoc che preveda una moratoria fiscale e uno stop ai tributi per le aziende e le imprese di Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia ed anche per le zone del sud pontino laziale. Senza un aiuto concreto alle famiglie e, soprattutto, alle realtà produttive di queste zone, l'intero tessuto connettivo ne risentirebbe."(Com)