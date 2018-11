Rifiuti: Trenta, uomini e mezzi anche dalla Difesa contro attacco a filiera per risposta forte dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, annuncia su Facebook l’intervento del suo dicastero in tema di incendi di rifiuti. "Quel che sta accadendo nella Terra dei Fuochi e in altre aree del paese esige una risposta forte e immediata da parte dello Stato - afferma -. Oggi il quarto incendio in poche settimane. La filiera del rifiuto è sotto attacco. E’ inaccettabile, per questo mi sto attivando per dare il massimo supporto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, affinché sia avviato un monitoraggio continuo e costante dei siti a rischio attraverso uomini e mezzi anche della Difesa. Chi crede di intimorirci, si troverà davanti un muro", conclude. (Rin)