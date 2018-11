Fyrom: respinta richiesta per ritardare detenzione per ex premier Gruevski

- Il Tribunale penale di Skopje ha respinto la richiesta dei legali dell'ex premier macedone Nikola Gruevski per ritardare l'inizio del periodo di detenzione del politico. Secondo quanto precisa l'agenzia di stampa "Mia", le parti nel processo hanno ora tre giorni di tempo per presentare appello contro questa decisione. Il presidente del parlamento macedone Talat Xhaferi ha inoltrato nei giorni scorsi alla commissione competente la richiesta arrivata dal Tribunale per la revoca dell'immunità parlamentare all'ex premier Gruevski. La richiesta del Tribunale è arrivata dopo che l'ex leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne) è stato condannato in appello a due anni di carcere per incitamento all'abuso d'ufficio. Se la commissione parlamentare per la Revoca dell'immunità parlamentare confermerà la richiesta della Corte, Gruevski dovrà presentarsi in carcere al massimo entro l'8 novembre. (segue) (Mas)