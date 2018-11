Fyrom: respinta richiesta per ritardare detenzione per ex premier Gruevski (2)

Skopje, 02 nov 17:54 - (Agenzia Nova) - La Corte d'appello di Skopje ha confermato lo scorso 5 ottobre la condanna a due anni di carcere per l'ex premier macedone. La Corte ha ritenuto infondate le obiezioni sollevate dalla difesa, confermando così la sentenza di primo grado. La condanna dell'ex premier e leader del Vmro-Dpmne avviene nell'ambito del caso "Tank", che vede coinvolto anche l'ex assistente al ministero dell'Interno Gjoko Popovski. Quest'ultimo è stato condannato per abuso d'ufficio, mentre Gruevski per avere ottenuto vantaggi personali e per incitazione al crimine. L'ex assistente e l'ex premier macedone, insieme all'ex ministro dell'Interno Gordana Jankuloska, sono stati accusati nell'ambito della procedura di acquisizione di una nuova Mercedes dal valore di 600 mila euro. L'ex premier avrebbe influenzato Popovski e Jankulovska richiedendo l'acquisto dell'autovettura. (Mas) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La Corte d'appello di Skopje ha confermato lo scorso 5 ottobre la condanna a due anni di carcere per l'ex premier macedone. La Corte ha ritenuto infondate le obiezioni sollevate dalla difesa, confermando così la sentenza di primo grado. La condanna dell'ex premier e leader del Vmro-Dpmne avviene nell'ambito del caso "Tank", che vede coinvolto anche l'ex assistente al ministero dell'Interno Gjoko Popovski. Quest'ultimo è stato condannato per abuso d'ufficio, mentre Gruevski per avere ottenuto vantaggi personali e per incitazione al crimine. L'ex assistente e l'ex premier macedone, insieme all'ex ministro dell'Interno Gordana Jankuloska, sono stati accusati nell'ambito della procedura di acquisizione di una nuova Mercedes dal valore di 600 mila euro. L'ex premier avrebbe influenzato Popovski e Jankulovska richiedendo l'acquisto dell'autovettura. (Mas)