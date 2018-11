Aosta: chiusa per frana la SS 26 da Pré-Saint-Didier a La Thuile

- La Presidenza della Regione informa che, a seguito di ordinanza dell’ANAS, resta chiuso un tratto della Strada Statale 26, dal km 133+900 al km 139+100. La chiusura si è resa necessaria a seguito di un evento franoso occorso alle ore 10 circa di giovedì 1 novembre, che ha causato la caduta di massi sul piano viabile. In seguito all’intervento del geologo dell’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica per la valutazione del rischio residuo, che ha evidenziato la pericolosità di fenomeni franosi dovuti all’accumulo detritico del versante a causa delle piogge abbondanti, l’Anas ha deciso di chiudere il tratto di strada. Il percorso alternativo interessa la Strada regionale 39 (da SS 26, km 128+500 in Comune di Morgex) al km 143+400 della SS 26 in Comune di La Thuile.(Ren)