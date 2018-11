Anticorruzione: Salafia (M5s), trasparenza è sacra, norma ci sarà

- La deputata Angela Salafia del Movimento cinque stelle assicura, in una nota, che non ci saranno passi indietro "sull'inserimento nel disegno di legge 'Spazzacorrotti' della norma che stabilisce la trasparenza dei finanziamenti ai partiti e alle fondazioni ed associazioni collegate". La parlamentare poi spiega: "E' una regola sacra: da sempre tra le nostre priorità, è stata poi inserita nel contratto di governo di comune accordo con la Lega. La trasparenza è uno dei più importanti diritti in tema di pubblica amministrazione moderna e la pubblicazione online di tutto ciò che riguarda la gestione della cosa pubblica è una garanzia per tutti i cittadini. Il Movimento - prosegue - è stato premiato dal popolo alle urne e continua ad avere la fiducia degli italiani proprio perché ha da sempre adottato queste prassi virtuose, rinunciando anche a finanziamenti che spettavano di diritto. Adesso - conclude Salafia - è giusto che tutti i cittadini sappiano chi finanzia ogni singola forza politica". (Com)