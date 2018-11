Trezzano sul naviglio: Grimoldi (Lega), i treni delle tratte lombarde continuano ad essere un far west

- I treni delle tratte lombarde continuano ad essere un far west. A dichiararlo in una nota è Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, in merito alla vicenda di cronaca dell'aggressione sessuale ai danni di una ragazza su un treno nei pressi di Trezzano sul naviglio, sulla linea Albairate-Saronno. Sui treni lombardi "i passeggeri e i controllori sono in balia di immigrati stranieri, spesso clandestini che non dovrebbero trovarsi qui - prosegue Grimoldi - La Regione Lombardia, a sue spese, sta pagando un servizio di vigilanza privata sui treni lombardi e nelle stazioni, ma è evidente che serve di più, servono i militari dell'esercito, sui vagoni e nelle stazioni, per controllare quanto avviene a bordo ma anche chi sale e chi scende. Rivolgerò questa richiesta al Governo". (com)