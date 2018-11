Vitalizi: Di Maio, da metà 2019 tagli anche a privilegi dei consiglieri regionali

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia su Facebook che il taglio dei vitalizi sbarcherà presto anche nelle Regioni. "Nella legge di Bilancio abbiamo inventato una norma - spiega Di Maio - per cui se le Regioni entro la metà nel 2019 non tagliano i vitalizi regionali, noi tagliamo loro i trasferimenti statali". Il vicepremier precisa che i tagli non incideranno su "sanità, welfare e servizi", ma riguarderanno le "spese di funzionamento" e quindi, prosegue Di Maio: "Se i consiglieri regionali non si tagliano i vitalizi noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi, i soldi per il funzionamento dei gruppi, per le auto blu e i privilegi che hanno". (Rin)