Iran: ministro turco Donmez, Ankara tra paesi a cui Usa concedono deroghe temporanee su sanzioni

- La Turchia beneficerà delle deroghe temporanee che gli Stati Uniti concederanno a otto paesi per quanto riguarda le sanzioni contro l’Iran. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia e delle risorse naturali turco, Fatih Donmez, precisando di non avere i dettagli del beneficio garantito da Washington. Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha annunciato in precedenza che otto paesi, ma non l’Unione europea, godranno di deroghe temporanee alle nuove sanzioni all’Iran che saranno imposte a partire dal 5 novembre. "Voglio esprimere la mia gratitudine per questa affermazione. Abbiamo sempre affermato che tali sanzioni potrebbero avere un impatto negativo sulla pace, la stabilità e le economie nei paesi limitrofi come la Turchia e abbiamo affrontato questo argomento durante i colloqui con i funzionari degli Stati Uniti”, ha spiegato Donmez. La Turchia importa quasi la metà del suo fabbisogno di petrolio dall’Iran, mentre la restante quota di domanda interna è garantita dagli oleodotti con l'Iraq e l’Azerbaigian. (segue) (Tua)