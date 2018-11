Energia: Ucraina, importazioni di gas ridotte del 22,4 per cento nei primi dieci mesi del 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha registrato nei primi dieci mesi del 2018 una riduzione del 22,4 per cento (circa 2,637 miliardi di metri cubi) delle importazioni di gas naturale, che si sono attestate a 9,141 miliardi di metri cubi. Questo stando ad alcuni dati rilasciati dall’azienda Ukrtransgaz. Nel solo mese di ottobre, quest’anno, le importazioni hanno toccato gli 1,076 miliardi di metri cubi di gas, registrando un incremento dello 0,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2017. Allo stesso tempo, riferisce “Interfax”, l’Ucraina ha interrotto le sue importazioni di gas naturale dal colosso energetico russo Gazprom a partire dal novembre 2015, rivolgendosi esclusivamente ai paesi occidentali per la fornitura di gas. (Res)