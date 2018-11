Buche: Pedica (Pd), per Raggi nessun miracolo di San Giggino

- "Raggi sperava nel miracolo di San Giggino ma nell'ampolla del governo non c'è nulla. Le buche e il trasporto pubblico di Roma possono anche aspettare. E pensare che la sindaca solo poco tempo fa aveva consegnato al vicepremier Di Maio un dossier con le priorità della Capitale. Risultato? Pochi soldi e bus col contagocce. Ma per i grillini la colpa è sempre del ministro Tria". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)