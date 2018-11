Maltempo: Campidoglio, da ieri 240 richieste a Protezione Civile, 80 per cento allagamenti

- "A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del maltempo. Dal pomeriggio di giovedì 1 novembre sono state oltre 240 le richieste di intervento pervenute alla Sala Operativa della Protezione Civile capitolina, di cui l’80 per cento per allagamenti, in gran parte stradali. Attive sul territorio, nella giornata di oggi, 53 Organizzazioni di Volontariato con circa 160 volontari, coordinate dalla Sala Radio della Protezione Civile di Roma Capitale". Lo comunica il Campidoglio in una nota. (Com)