Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione bilaterale fra Germania e Polonia come strumento per rafforzare il futuro dell’Unione europea, in un periodo di sfide difficili a livello regionale e globale. Questo quanto emerso dall’incontro fra il premier polacco Mateusz Morawiecki e il cancelliere tedesco Angela Merkel a Varsavia, nel contesto della riunione della commissione intergovernativa bilaterale. I due capi di governo hanno anche affrontato i temi della politica estera dell'Ue, i rapporti nell'Alleanza atlantica e le questioni più divisive, in primis la sicurezza energetica e la politica migratoria. L’intensa collaborazione fra gli esecutivi dei due paesi è stata sottolineata da Merkel, durante la conferenza stampa congiunta con Morawiecki. Le consultazioni intergovernative odierne tra Germania e Polonia hanno secondo il cancelliere “speciale significato” perché l'11 novembre prossimo Varsavia ricorderà il centenario della riconquista della sua indipendenza nel 1918. “Conosciamo la difficile storia della Polonia, pertanto è per noi ancor più importante che tedeschi e polacchi siano buoni partner in un contesto globale ancora pieno di difficoltà”, ha aggiunto Merkel. (segue) (Res)