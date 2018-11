Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione (2)

- Per il cancelliere, nelle relazioni tra Germania e Polonia “la cooperazione economica è molto significativa: 110 miliardi di scambi commerciali sono effettivamente un contributo veramente notevole” ai rapporti tra i due paesi che hanno “il tasso di disoccupazione più basso in tutta Europa”. La disoccupazione è stata tra gli argomenti affrontati durante i colloqui con Morawiecki, ha aggiunto il cancelliere tedesco, evidenziando che Germania e Polonia possono essere “insieme orgogliosi” del loro basso numero di disoccupati. Per quanto riguarda la collaborazione regionale, Merkel ha dichiarato che il tema è stato molto discusso: “abbiamo discusso sinceramente di problemi come la protezione del clima, l'abbandono del carbone, il passaggio a fonti di energia rinnovabili e sostenibili che verranno sfruttate insieme nei prossimi anni e decenni”. Il tema dell’ambiente è del resto molto sentito a Varsavia, consapevole di avere uno dei tassi di inquinamento più elevati dell’intera Unione europea, motivo per cui il governo polacco ha varato un ambizioso programma per la riduzione del consumo di carbone nell’economia nazionale. (segue) (Res)