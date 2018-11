Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione (3)

- Il cancelliere tedesco ha successivamente evidenziato che anche “i problemi europei” sono stati affrontati durante il suo incontro con il primo ministro polacco. A tal riguardo, Merkel ha affermato che “ci troviamo dinanzi a sfide enormi nei prossimi giorni”, facendo riferimento al Consiglio europeo straordinario dedicato all'accordo sulla Brexit tra Ue e Regno Unito che si terrà il 17 novembre prossimo. Il cancelliere tedesco ha quindi sottolineato come “Germania e Polonia desiderano un processo ordinato per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea”. Ciò significa che “abbiamo bisogno di un accordo sul recesso e sulle relazioni future” dell'Ue con le autorità di Londra. Inoltre, ha sottolineato Merkel, “Polonia e Germania vogliono che le relazioni con il Regno Unito siano buone e amichevoli”, ricordando che per il primo ministro britannico Theresa May il proprio paese “esce dall'Ue, ma rimane in Europa”. Pertanto, “desideriamo collaborare in maniera positiva” con il Regno Unito anche quando avrà lasciato l'Ue, ha aggiunto Merkel. Per quanto riguarda la collaborazione tra Germania e Polonia nella Nato, Merkel ha ricordato come i due paesi cooperino allo sviluppo di sistemi d'arma, in particolare di carri armati. Ciò dimostra “il comune impegno” dei due paesi “nel rendere l'Europa più efficace e di essere parte positiva e importante dell’Alleanza atlantica”. Per Polonia e Germania, ha proseguito Merkel, è infatti “importante il partenariato translatico” con gli Stati Uniti. (segue) (Res)