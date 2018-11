Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione (4)

- Tra le questioni discusse durante l’incontro tra Merkel e Morawiecki vi sono state anche quelle relative alla Russia e all'Ucraina, dove il cancelliere tedesco era in visita nella giornata di ieri, primo novembre. Con riguardo agli ultimi sviluppi in Ucraina, Merkel ha affermato che “da una parte vi sono successi nella democratizzazione” del paese, “nella lotta contro la corruzione, dall'altra mancano gli auspicati successi nell'attuazione degli accordi di Minsk”. Inoltre, ha aggiunto il cancelliere tedesco, “Germania e Polonia trovano molto seria la situazione nel Mar d'Azov”, con l’aumento delle tensioni fra Mosca e Kiev e il trend di militarizzazione dell’area: per la risoluzione di tale escalation, Varsavia e Berlino “lavorano esattamente nella medesima direzione”. Merkel si è poi detta “molto lieta che il prossimo anno la Polona ospiterà la conferenza sui Balcani occidentali”, una regione dove la situazione è “ancora sotto molti aspetti fragile”. Rimangono, infatti, “molti problemi da risolvere”. A ogni modo, Germania e Polonia intendono “sviluppare le prospettive di adesione dei paesi dei Balcani occidentali” all'Unione europea. (segue) (Res)