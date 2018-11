Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche all’energia e alla sicurezza energetica, tema che divide di recente i due governi, come sul caso del gasdotto Nord Stream 2, di cui Berlino è promotrice insieme a Mosca e a cui invece Varsavia si oppone, insieme a diversi paesi dell’area dell’Europa orientale. Merkel ha dichiarato che per la Germania “la diversificazione è importante e pertanto il paese accelererà i suoi piani per installare un terminale energetico” sul proprio territorio “anche al fine di poter raggiungere anche altre fonti di energia”. Secondo il cancelliere, inoltre, Germania e Polonia hanno “l'obiettivo comune che l'Ucraina rimanga un importante paese di transito del gas naturale estratto in Russia, perché ciò rappresenta naturalmente un'importante componente per la sicurezza dell'Ucraina”. (segue) (Res)