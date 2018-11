Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione (6)

- Nel corso della conferenza stampa, Morawiecki ha sottolineato come Varsavia e Berlino stiano lavorando per costruire un'Unione europea “migliore”, che funzioni in maniera più semplice ed efficace. Il primo ministro polacco ha fatto riferimento al futuro dell'Ue mettendo in luce come le posizioni dei due governi a livello europeo si stanno avvicinando sempre più. Particolarmente importante, secondo Morawiecki, è "la cooperazione economica nell'Unione europea" e proprio la positiva dinamica instauratasi tra Polonia e Germania dovrebbe essere una delle basi da cui partire. I due leader hanno però sottolineato che l'Unione europea "affronta molte sfide" e per questo "dovrebbe sforzarsi di avere buoni rapporti con i paesi vicini". Morawiecki ha in questo senso ricordato che questo non vuol dire "ignorare le violazioni del diritto internazionale", come nel caso della Russia rispetto all'Ucraina. (segue) (Res)