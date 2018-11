Polonia-Germania: incontro Morawiecki-Merkel, cooperazione bilaterale "intensa" per rafforzare Ue, distanza su temi energia e immigrazione (7)

- Morawiecki e Merkel hanno dunque auspicato maggiore coerenza nel campo della politica estera da parte di Bruxelles e hanno notato che, se i risultati ottenuti nei confronti della Russia sono buoni, non si può dire lo stesso per quanto concerne “i paesi africani”. Ancora, parlando di immigrazione, un altro dei temi più complessi nell’agenda europea e dove le posizioni di Varsavia e Berlino differiscono maggiormente, Morawiecki ha dichiarato che "è molto probabile che, seguendo l'esempio di Austria, Repubblica Ceca e Stati Uniti, anche la Polonia non aderirà al Global Compact delle Nazioni Unite. "Varsavia ritiene che la libertà di un singolo Stato sovrano e la protezione delle frontiere dai flussi migratori di controllo sono la priorità assoluta da salvaguardare", ha spiegato Morawiecki. (Res)