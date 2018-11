Brasile: Bolsonaro incontrerà presidente uscente Temer mercoledì 7

- Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, si incontrerà il prossimo 7 novembre con il capo dello stato uscente, Michel Temer. Lo ha detto Onyx Lorenzoni, l'uomo cui Bolsonaro ha affidato l'incarico di prossimo ministro dell'Interno (Casa Civil) e che sta coordinando le operazioni di passaggio di potere con l'esecutivo dimissionario. Bolsonaro andrà a Brasilia "martedì prossimo", "mercoledì incontrerà il presidente Temer, alle 16 e giovedì tornerà a Rio", ha detto Lorenzoni in una conferenza stampa tenuta all'uscita da un incontro con il presidente eletto. Il deputato, stretto collaboratore di Bolsonaro, lavora da giorni alla composizione della squadra che dovrà accompagnare il passaggio di poteri e controlla l'agenda del presidente eletto, impegnato nella formazione del nuovo governo. Al momento si conoscono alcune nomine, inserite in un progetto di riforma dell'organigramma governativo, immaginata dallo staff del presidente eletto per dare corso all'idea di uno stato più "leggero". Lorenzoni ha anticipato ai media che il governo passerà dagli attuali 29 ministeri a una formazione più asciutta, di 15 o 16 deleghe. (segue) (Brb)