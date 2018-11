Brasile: Bolsonaro incontrerà presidente uscente Temer mercoledì 7 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Difesa viene indicato il generale della riserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Una scelta che conferma l'intenzione di voler rendere quello della sicurezza un tema forte della sua agenda politica. "Affronteremo la questione sicurezza perché il nostro popolo possa avere tranquillità. Ci metteremo in contatto con paesi del primo mondo per poter approfittare delle loro conoscenze sul tema e restituire serenità alla nostra gente", aveva detto all'indomani del primo turno. Heleno, che in un primo tempo era stato indicato come possibile vice presidente, è intervenuto nel dibattito pubblico evocando soluzioni incisive nella lotta alla criminalità: dal possesso, regolamentato delle armi per la difesa personale, a un aumento dei margini di intervento delle forze di sicurezza contro la criminalità organizzata. (segue) (Brb)