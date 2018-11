Maltempo: Roma Servizi Mobilità, ripristinati 120 pali semafori, da lunedì 490 interventi

- "I semafori della Capitale danneggiati dal maltempo dei giorni scorsi sono stati ripristinati grazie all'intervento di Roma Servizi per la Mobilità. Il forte vento aveva disorientato i pali cosiddetti 'a sbraccio', ossia quelli con la caratteristica curvatura verso l’alto che consentono, come previsto dalla legge, di vedere la lanterna anche da lontano su strade a due o più corsie. Le squadre di operai, coordinate da Roma Servizi per la Mobilità, hanno rimesso a posto 120 pali in diverse zone della città. Da lunedì scorso ad oggi, inoltre, sono stati eseguiti 490 interventi su impianti semaforici in vario modo danneggiati dalle condizioni atmosferiche". Lo rende noto Roma Servizi per la Mobilità. (Com)