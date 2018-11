I fatti del giorno - Balcani (2)

- Fyrom: governo approva emendamenti per modifica nome in Costituzione - Il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) ha approvato oggi i quattro emendamenti costituzionali previsti nell'accordo con la Grecia per porre fine all'annosa disputa sul nome del paese. Il primo ministro macedone Zoran Zaev ha fatto questo annuncio dopo la riunione odierna del governo da lui guidato, spiegando che gli emendamenti saranno ora presentanti nel parlamento di Skopje che dovrà votarli per completare il processo e modificare il nome del paese in Costituzione. Tra gli emendamenti, come confermato da Zaev, la modifica del nome in Costituzione da "Repubblica di Macedonia" a "Repubblica di Macedonia del Nord" in base a quanto previsto dall'accordo si Prespa siglato con il governo della Grecia. Un altro emendamento prevede di includere nella Costituzione macedone l'impegno al rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza di tutti i paesi vicini; un passaggio che assicura "una garanzia forte" all'inviolabilità dei confini con la Grecia, ha sottolineato Zaev. La stampa di Skopje evidenzia che il parlamento dovrebbe avviare l'esame degli emendamenti con un processo che prevede la sessione plenaria del monocamerale macedone e il voto sulla modifica del nome in Costituzione fissato al primo dicembre. (segue) (Res)