I fatti del giorno - Balcani (3)

- Infrastrutture: Bulgaria-Grecia, siglata dichiarazione per ferrovia tra Ruse e Salonicco - I primi ministri di Bulgaria e Grecia, Bojko Borisov e Alexis Tsipras, hanno siglato oggi una dichiarazione congiunta per lo sviluppo della linea ferroviaria tra le città greche di Salonicco, Kavala e Alessandropoli, e quelle bulgare di Burgas, Varna e Ruse. Lo rende noto il governo di Sofia tramite una nota diffusa nel corso del vertice quadrilaterale Grecia-Bulgaria-Romania-Serbia di oggi a Varna. La dichiarazione siglata comprende anche la creazione di una compagnia greco-bulgara per l'attuazione del progetto. Per la metà del mese di dicembre 2028, i due paesi si impegnano a predisporre una cornice per un accordo intergovernativo sul progetto, considerando il suo valore decisivo per connettere i porti bulgari e quelli greci. Nel settembre 2017 un memorandum d'intesa sul progetto era stato siglato. I due governi potrebbero ora ampliare la portata del memorandum per includervi anche la connessione autostradale tra Alessandropoli e Burgas. (segue) (Res)