I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia-Kosovo: premier Brnabic, "linee rosse" sono ostacolo a compromesso - La Serbia è pronta al compromesso con il Kosovo, ma al momento questo è ancora molto lontano: lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic, secondo quanto riferisce l'emittente "B92". Brnabic ha anche invitato coloro che sono al di fuori del processo per risolvere la situazione a non parlare di "linee rosse" su un possibile accordo tra Pristina e Belgrado. Il dialogo tra le due parti, ha precisato, è già "difficile, complesso ed emotivo, per cui non ha senso porre delle linee rosse aggiuntive". "Queste linee rosse possono solo essere un ostacolo", ha dichiarato la premier serba invitando le parti terze a lasciare Belgrado e Pristina libere di valutare se sarà possibile raggiungere un accordo. (Res)