I fatti del giorno - America latina (2)

- Usa-Messico: Trump, possibile aprire il fuoco se migranti lanciano pietre - Se i migranti centroamericani, nel tentativo di entrare negli Usa, dovessero dare vita a nuove manifestazioni violente l'esercito statunitense potrebbe rispondere con le armi da fuoco. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tornando a commentare l'incedere delle carovane dei migranti oggi in transito sul territorio messicano. "Ho detto ai soldati che considerino pietre e sassi come fossero fucili. Se qualcuno lancia pietre o sassi, come successo in Messico, si potrebbe aprire il fuoco, perché se ti sparano in faccia...", ha detto l'inquilino della Casa Bianca rimandando agli scontri registrati la settimana scorsa al confine tra Messico e Guatemala. Trump ha inoltre preannunciato un indurimento delle politiche sulla concessione di asilo. Una condizione che ad oggi può essere richiesta da qualsiasi persona, anche se entrata illegalmente nel territorio, e che la Casa Bianca vuole restringere solo a chi la solleciti agli appositi punti di frontiera. (segue) (Res)