I fatti del giorno - America latina (3)

- Paraguay: missione internazionale presidente Abdo, incontri a Roma con Mattarella e colloquio con papa Francesco al Vaticano - Il ministro degli Esteri del Paraguay, Luis Castiglioni, ha fornito dettagli sulla visita ufficiale che il presidente Mario Abdo Benitez effettuerà in Italia e presso la Santa Sede a partire dal prossimo 5 novembre. In una nota ufficiale, il ministero segnala che la visita partirà proprio da un incontro con papa Francesco, lunedì 5 novembre, cui seguirà una riunione con il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Nel corso dello stesso lunedì, il presidente del Paraguay si recherà quindi al Quirinale dove sarà ricevuto da Mattarella, con il quale sono previste conversazioni su questioni legate all'agenda bilaterale ed un ricevimento in onore dell'ospite. Il giorno successivo, martedì 6 novembre, è prevista la visita di Abdo ad un cementificio italiano che prevede installare una fabbrica in Paraguay e la partecipazione ad un Foro economico organizzato nella città di Cesena dall'Istituto italo-latinoamericano (Iila). (segue) (Res)