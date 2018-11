I fatti del giorno - America latina (4)

- Cina-Repubblica Dominicana: Jinping-Medina, storico vertice a Pechino dopo apertura rapporti diplomatici - Si è chiuso a Pechino il vertice tra i presidenti della Repubblica Dominicana, Danilo Medina, e della Cina, Li Jinping, il primo dopo la recente apertura delle relazioni diplomatiche. I due capi dello stato hanno firmato una nutrita serie di strumenti di cooperazione ispirata al principio "win-win", recita la nota della presidenza. Tra questi, un accordo di sopressione dei visti dai passaporti ufficiale diplomatici, un memorandum di intesa e cooperazione per la formazione di risorse umane, un accordo di cooperazione per l'aviazione civile, un memorandum di intesa tra il ministero delle Finanze dominicano e la Banca dello sviluppo cinese, tra il ministero delle Finanze e la Banca per l'importazione e l'esportazione della Cina. I due paesi hanno anche sottoscritto un impegno a stabilire migliori condizioni di accesso del tabacco dominicano in Cina, con l'impegno di Pechino a coadiuvare gli sforzi del paese centroamericano nel rispettare i parametri fitosanitari locali. (segue) (Res)