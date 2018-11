I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: futuro ministro della Difesa, intelligence ha scoperto piano per uccidere Bolsonaro - Il generale della riserva Augusto Heleno, futuro ministro della Difesa del governo del presidente eletto Jair Bolsonaro, ha dichiarato oggi che i servizi di intelligence del Brasile hanno scoperto un piano per un attentato contro il futuro capo dello Stato. "Abbiamo ricevuto informazioni che è stato pianificato un attacco terrorista contro il presidente Bolsonaro. Questa informazione è vera ed è già stata confermata dalle autorità dei settori di intelligence", ha dichiarato Heleno, riferendosi a indiscrezioni che da giorni circolavano a Brasilia. Il generale non ha fornito dettagli sul piano né ha specificato quali misure saranno prese in relazione a questo caso. Tuttavia, dall'inizio della scorsa settimana la polizia federale ha ampliato da 35 a 55 il numero di agenti nella scorta di Bolsonaro. I vertici della polizia federale però negano che la misura sia stata presa a causa di minacce imminenti contro Bolsonaro, e che si tratta di un rafforzamento nella sicurezza già pianificato dall'inizio della campagna elettorale. Le informazioni su un possibile piano di attacco contro Bolsonaro sono state discusse durante riunioni nella sede della Polizia federale e in quella dell'Agenzia brasiliana di intelligence (Abin) a Brasilia. (Res)