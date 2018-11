I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Osservatorio siriano diritti umani, almeno otto morti in attacco forze governative a Idlib - Le forze armate siriane avrebbero violato la tregua nella provincia di Idlib, frutto degli accordi sottoscritti a Sochi lo scorso 17 settembre tra Russia e Turchia, bombardando oggi il villaggio di Jarjanaz e provocando almeno otto persone, tra cui cinque civili. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra vicina all’opposizione. L'accordo del 17 settembre tra Russia e Turchia ha portato alla creazione di una zona smilitarizzata profonda circa 15 chilometri che è stata violata in diverse occasioni nelle ultime settimane. (segue) (Res)