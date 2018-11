I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Energia: Pompeo su sanzioni Iran, Usa concedono deroghe temporanee a 8 paesi ma non all’Ue - Gli Stati Uniti concederanno deroghe temporanee a otto paesi per quanto riguarda le sanzioni contro l'Iran, ma non all’Unione europea: lo ha detto il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. "Il 5 novembre, gli Stati Uniti imporranno nuovamente le sanzioni che sono state abolite come parte dell'accordo nucleare sui settori dell'energia, della costruzione navale, delle spedizioni e del settore bancario dell'Iran", ha detto Pompeo. "Ci aspettiamo di assegnare alcune quote temporanee a otto paesi, ma solo perché hanno dimostrato significative riduzioni delle loro importazioni di petrolio greggio e la cooperazione su molti altri fronti, facendo passi importanti verso l'azzeramento dell'importazione di petrolio greggio”, ha aggiunto Pompeo, rimarcando che la lista dei paesi che riceveranno le deroghe all’import dall’Iran sarà rivelata lunedì 5 novembre. (segue) (Res)