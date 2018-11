I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Yemen: milizie Houthi bloccano 16 navi da carico nei porti di Hodeidah e Salif - Le milizie sciite yemenite Houthi stanno bloccando 16 navi da carico nei porti di Hodeidah e Salif, minacciando di danneggiare le merci, tra cui cibo e prodotti petroliferi. Lo riferisce il Centro per le operazioni umanitarie dello Yemen, in una nota citata dall’emittente “al Arabiya”. Nel porto di Hodeidah sarebbero 5 le navi bloccate dagli Houthi che trasportano medicinali, attrezzature mediche, zucchero e prodotti petroliferi. Secondo il Centro per le operazioni umanitarie, sarebbe invece otto le navi bloccate all’entrata del porto con a bordo carichi di mais, soia, grano, farina e prodotti petroliferi. Nel porto di Salif, a nord di Hodeidah, sono invece tre le imbarcazioni da carico che trasportano mais, grano e soia. Oltre alle merci, a bordo delle 16 navi vi sarebbero un totale di 134 migranti e 293 marinai di 17 nazionalità di paesi asiatici, europei e africani. Il totale delle merci stimate detenute dagli Houthi ammonta a 198.860,88 tonnellate, di cui: 116,880 tonnellate di grano, mais, zucchero e soia; 79.722 tonnellate di medicinali e attrezzature mediche e 119.022 tonnellate di prodotti petroliferi. Le 16 navi portano bandiere di nove paesi: Gibuti, Sierra Leone, Malta, Comore, Isole Marshall, Palhams, Panama, Nigeria e Palau. Le milizie Houthi avevano bloccato lo scorso aprile per 26 giorni ben 19 navi davanti al porto di Hodeidah. (segue) (Res)